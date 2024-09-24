تفاصيل العثور على جثة شاب وسط زراعات الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة شاب، عثر على جثته بمنطقة زراعية في الوراق، وذكروا أنهم لم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأكدوا أنهم فوجئوا بتغيبه، وعقب ذلك تم إبلاغهم بالعثور على جثة شاب بالوراق، وتعرفوا عليها.

وكشفت تحريات رجال المباحث، عن أن الشاب كان من متعاطي المواد المخدرة، وحقن نفسه بجرعة مخدر زائدة، تسببت في إنهاء حياته، وبمناظرة جثته، لم يتم العثور على أي إصابات ظاهرية.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، فذكروا أنهم عثروا على الجثة وسط منطقة زراعية، فسارعوا لإبلاغ قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت التحقيق.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن غموض العثور على جثة شاب ملقاة بمنطقة زراعية في الوراق، حيث تبين أنه حقن نفسه بمادة مخدرة، مما تسبب في مفارقته الحياة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بمنطقة زراعية في الوراق، انتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شاب، لا توجد به إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات إلى أنه حقن نفسه بمادة مخدرة، تسببت في إنهاء حياته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.