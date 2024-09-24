"تعليم" و"ثقافة" قوص بقنا ينظمان ورشة فنية تستهدف تلاميذ حجازة ضمن مبادرة "بداية"

قنا صابر سعيد

تابع المهندس ياسر حمادى رئيس مركز ومدينة قوص بقنا، وعبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، فعاليات ورشة العمل الفنية لتلاميذ مدرسة كوبرى حجازة الابتدائية المشتركة، بالتعاون مع قصر ثقافة قوص ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان.

بحضور أحمد جابر مسعود، مدير قصر ثقافة قوص وكريمان جمال، مديرة المدرسة، عزت الشريف مدير العلاقات العامة بتعليم قوص، وسيد مصطفى، المنسق التكنولوجي والإعلام لثقافة قوص، ياسر مصطفى وممدوح شاكر والفنان التشكيلي محمد فتحى مسؤولى الأنشطة بقصر ثقافة قوص وهانى أنيس المسؤول الاعلامي لتعليم قوص.

وثمن عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية خلال كلمته بمكتبة مدرسة دور المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتا أنها تستكمل مع المبادرات الأخرى التي تهتم بالمواطن المصرى مثل مبادرة "حياة كريمة"، وترتكز مبادرة بداية على التنمية البشرية والاستهداف الجغرافي لتحسين خصائص السكان والارتقاء بجودة الحياه للمواطنين من خلال تكامل جوانب التنموية البشرية المتمثلة فى "التعليم - والصحة - الضمان والحماية الاجتماعية -خلق فرص العمل - والتمكين الاقتصادي"، حيث تكمن اهميتها في التوجه نحو اللامركزية، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة، لتحقيق أهدافها.

يذكرنا أن تعليم نظم عدد فعاليات تثقيفية بقرى خزام وجراجوس وحجازة منذ إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية السبت الماضي، شارك فيها عدد من الكوادر المهنية حيث تضمنت ندوات إرشاد زراعية عن كيفية زراعة القمح بنظام التسطير إستهدفت أهالى ومزارعى قرية خزام ، كما أقام قسم اكتشاف المواهب بعمل ورشة فنية لاكتشاف المواهب ترأسها الشاعر أحمد الشباط.