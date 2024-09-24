تحرير 9 محاضر وضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، ضرورة استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن، بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال متابعته للحملات التى قامت بها المحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى والتى اسفرت عن تحرير 9 محاضر بكميه 119.200 كجم، فتم تحرير 3 محاضر بوزن 30 كجم لحوم (بقرى وجاموسى) ذبح خارج المجازر و تحرير محضر لضبط 21 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى كم تم تحرير عدد محضرين بوزن 32 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحضر بوزن16.700 كجم اشتباه صلاحية.

كما تم ضبط 15 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير محضر بوزن 4.5 كجم لحوم مفروم بدون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء و الوحدات المحلية، بضرورة الاستمرار فى التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يوميًا، لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.