بعد مصرع ابن إسماعيل الليثي.. نصائح للحفاظ على طفلك من حوادث السقوط من النوافذ

كتب بهجت أبو ضيف

أثار حادث وفاة الطفل رضا الشهير بـ" ضاضا"، ابن المطرب إسماعيل الليثي، حالة من الحزن، خاصة وأنه فقد حياته في حادث مأساوي، نتيجة سقوطه من الطابق العاشر، بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة.

وخلال هذه السطور، نوضح بعض النصائح للحفاظ على الأطفال من التعرض لحوادث السقوط من النوافذ وبلكونات الشقق.

- عدم ترك الطفل بمفرده داخل الشقة والخروج، مهما كانت الأسباب.

- ضرورة عدم ترك أي مقاعد بالقرب من النافذة، أو وضعها بالبلكونة، حتى لا يعتليها الطفل ويتعرض للسقوط.

- تعلية سور البلكونة، ووضع حواجز حديدية على النوافذ.

- عدم ترك الطفل بالبلكونة للعب بمفرده لفترات طويلة.

- تركيب كاميرات مراقبة بالشقة، لمتابعة الطفل أثناء خروجك أو تواجدك بالعمل.

- تعويد الأطفال على عدم الحديث مع أي شخص من خلال النافذة أو بلكونة الشقة.

- إمكانية السماح لأحد الجيران الموثوق بهم، أو الأقارب في المرور للاطمئنان على طفلك حال تواجده بمفرده، خلال فترة عملك.