بدء محاكمة متهم بالتعدى على طفلة بالمعادى

كتب أحمد حسني

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل فى نظر محاكمة متهم بالتعدي على طفلة داخل مدخل عقار في منطقة المعادي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 7281 لسنة 2023 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 1362 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم بالتعدي على الطفلة المجني عليها داخل مدخل عقار، أثناء ذهابها لشراء بعض طلبات المنزل.