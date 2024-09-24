انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على معظم أنحاء محافظة المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

تشهد اليوم محافظة المنوفية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، على معظم أنحاء المحافظة، كما تشهد الطرق الرئيسية سيولة على معظم الطرق .

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهار على أغلب الأنحاء،شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.