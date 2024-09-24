انتظام الدراسة بمدارس المنوفية رابع أيام العام الدراسى الجديد.. مباشر

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل إحدى المدارس بمحافظة المنوفية، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس فى اليوم الرابع من بدء الدراسة بالمحافظة.

كان محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، قد أجرى جولة تفقدية، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ، بدأها بمدرسة الأحمدية الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية ، يرافقة الدكتور أشرف العربي مدير عام الإدارة، حيث تفقد "الفولي " المدرسة والفصول الدراسية، وشارك التلاميذ فرحتهم باستقبال العام الدراسي الجديد وسط الألعاب والبالونات والأغاني المبهجة للأطفال

و شهد "الفولي" طالور الصباح وشارك الطلاب الإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطني، كما رحب بالتلاميذ الجدد داخل المدارس .

وأكد مدير تعليم المنوفية، أن المحافظة تستقبل أبنائها البالغ عددهم 1115889طالبه وطالبة، موزعين علي 30840 فصلا دراسيا، داخل المدارس فى الصفوف الأولى من المراحل .

كما أشار " الفولي " أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد من صيانة المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية والإنتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية.

وأشاد "الفولي" خلال جولتة في أول أيام الدراسة بالاقبال الكبير من التلاميذ ، حيث بلغت نسبة الحضور مايقرب من 98% على مستوى المحافظة.



الإذاعة المدرسية



إنتظام الدراسة فى المنوفية



طابور الصباح



طابور الصباح بالمدرسة



