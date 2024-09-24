الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 2500 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج 27 سفينة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 45 سفينة بواقع 22 سفينة بضائع عامة و 9 سفينه صب جاف و 5 سفن حاويات و 5 سفن صب سائل و 3 سياحة وسفينة رورو، كما تم تداول 2500 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.



وقال بيان اليوم إن أعداد الحاويات الوارد بلغ 1400حاوية مكافئة، بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1100 حاوية بما يشكل 44% تقريبا بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة ، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 142 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس الاداره بضرورة الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامه والصحه المهنيه بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئيه القياسيه في كافه العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافه صور.



