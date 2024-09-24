الموافقة على مشروعين بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة السويس

السويس-صبرى غانم

عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالسويس، برئاسة اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، اجتماع مجلس الإدارة للمنطقة الحرة العامة بالسويس لمناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المقدمة للمنطقة الحرة.

وذلك بحضور طاهر عبيد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالسويس والمهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة والمهندسة منى سعد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وعدد من التنفيذيين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتنفيذيين بالمحافظة.

ووافق مجلس الإدارة على إقامة مشروعين جدد، منهم مشروع للخدمات البحرية المتكاملة بالمنطقة الحرة العامة ببورتوفيق ومشروع بالمنطقة الحرة العامة بالأدبية فى مجال تصنيع مستلزمات التكييف.

كما وافق مجلس الإدارة على عدد من التعديلات فى المشروعات القائمة بالمنطقة الحرة و استعادة بعض الموافقات السابق إلغائها لبعض الشركات

كما وجه المحافظ بقيام الإدارة القانونية بالمتابعة المستمرة للشركات و التنسيق مع المستشار القانوني بالمحافظة على أن يتم دراسة جميع الإجراءات القانونية للمشروعات دون وجود أى ثغرات وذلك قبل 14 يوما من البدء فى إجراءات الاسترداد الإدارى للمشروعات و ذلك طبقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.