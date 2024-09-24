العاهل الأردنى: إسرائيل تواصل تحدى القرارات والمواثيق الدولية والإنسانية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، إن إسرائيل تواصل تحدى القرارات والمواثيق الدولية والإنسانية، وذلك خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وذكر أن تقويض المؤسسات الدولية أكبر تهديد يواجه الأمن العالمى اليوم، مضيفا أن إسرائيل لم تتورع عن استهداف موظفى وعمال الإغاثة الإنسانية.



وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تزال عاجزة عن توفير وضمان الحماية للمدنيين فى قطاع غزة، مضيفا أنه أن الأوان لحماية الشعب الفلسطينى ويجب على المجتمع الدولى أن يوفر تلك الحماية.



وشدد: "لن نقبل أبدا بالتهجير القسرى للفلسطينيين لأنها جريمة حرب"، مضيفا أن الثقة فى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة بدأت تتلاشى.



ولفت إلى أن انتهاكات إسرائيل المستمرة فى الأراضى المحتلة أجبرت العالم على رؤية الحقيقة، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية فى قطاع غزة وقد وجدت أصداء عالمية مناهضة ورافضة لها.



وواصل: "أدعو إلى فرض بوابة دولية لتقديم المساعدات الإغاثية إلى ضحايا العدوان الإسرائيلى فى قطاع غزة".