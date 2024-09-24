السيطرة على حريق شب داخل ورشة تنجيد موبيليا بطهطا شمال سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب في ورشة تنجيد موبليا بدائرة قسم طهطا، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

ترجع الواقعة إلى تلقى صبري صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بورشة تنجيد موبليا بقسم طهطا، مما استدعى الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

عقب الانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير المباحث، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، أن الحريق نشب في ورشة مملوكة للمدعو مصطفي ح. أ. ع، 25 سنة وقد انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن احتراق لوح إسفنجي، وأفاد المالك بأن سبب الحريق يرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا نتيجة توصيلات عشوائية بالورشة، كما نفى وجود أي شبهة جنائية في الواقعة وتواصل الجهات المعنية التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث والتأكد من الإجراءات الوقائية اللازمة.