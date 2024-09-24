اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 02:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية تجدد تحذيرها من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 12:54 ص
السعودية تجدد تحذيرها من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة السعودية
أ ش أ

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أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تتابع بقلقٍ بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية، مجددة تحذيرها من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة، والانعكاسات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.


وحثت المملكة وفقا لوكالة الأنباء السعودية ، كافة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب.


ودعت المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات في المنطقة.
وأكدت المملكة أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته بما يتوافق مع القانون الدولي.







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