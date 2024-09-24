اليوم السابع
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الرئيس العراقى يدين بشدة العدوان على الشعب اللبنانى

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 01:57 م
الرئيس العراقى يدين بشدة العدوان على الشعب اللبنانى الرئيس العراقى عبداللطيف جمال رشيد
بغداد (أ ش أ)

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أدان الرئيس العراقى عبداللطيف جمال رشيد، بشدة العدوان الذى تعرّض له الشعب اللبنانى الشقيق، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين، مشيرا إلى أنه تطور ينذر بتبعات خطيرة على المنطقة ككل.

وقال رشيد- في بيان، اليوم الثلاثاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"- إنه تم تأكيد وقوف العراق إلى جانب أشقائه فى فلسطين ولبنان، نجدد موقفنا الثابت والراسخ في رفض الأعمال العدوانية ووجوب وقفها بأسرع وقت، كما نجدد مطالبتنا المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف الحرب على الشعب الفلسطيني الشقيق فى قطاع غزة وباقى الأراضى الفلسطينية.

وطالب بضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف الأعمال العدوانية إذ ستؤدي إلى انزلاق المنطقة نحو سيناريوهات خطيرة لا تخدم أحداً، ومنع التصعيد وتمدد الحرب إلى لبنان أو أي منطقة أخرى، ونؤكد ضرورة الإغاثة العاجلة للمتضررين من الأعمال العدوانية.







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