البرهان يتوجه لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وذكرت وكالة أنباء السودان (سونا) أنه من المقرر أن يلقي البرهان خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس المقبل، كما سيلتقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم بجانب ممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقرارا.



وعلى مدى أسبوع سيلقي نحو 150 رئيس دولة وحكومة من كافة أنحاء العالم خطاباتهم في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تتجه إليها كل أنظار العالم.

