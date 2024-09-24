البحرين والفلبين تبحثان علاقات التعاون والقضايا المشتركة

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بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك ، مع إنريكي مانالو، وزير خارجية الفلبين،علاقات التعاون القائمة بين البلدين.



وناقش الجانبان -وفقا لوكالة الانباء البحرينية بمناسبة انعقاد أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة - سبل تعزيز وتنمية مختلف أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والمضي به قدمًا نحو مستويات أرحب خدمة للمصالح المشتركة.



كما تم تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع الاقليمية، والحرب على قطاع غزة، وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.