الإمارات و المغرب يبحثان تطوير علاقات التعاون الأمني

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وقع المدير العام للأمن الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن المغربي ممثلة في المعهد الملكي للشرطة، والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ممثلة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت اليوم وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، وهو الاتفاق الذي سيفتح الباب لتفعيل برامج مشتركة للتأهيل والتدريب المتقدم في مختلف المجالات الشرطية.



ويسمح الاتفاق الثنائي، بتبادل الخبرات والتجارب العملية والاستفادة من الإمكانيات التخصصية المتوفرة لدى الشرطة المغربية ونظيرتها في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، واستخدامها في تأهيل الكوادر الأمنية وبناء قدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في مجال الدراسات العليا في العلوم الشرطية والأمنية والقانونية.



و أجرى المدير العام للأمن الوطني المغربي، مباحثات ثنائية موسعة مع القائد العام لشرطة أبو ظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، تناولا فيها سبل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني، وتوسيع مجالاته وأشكاله، بما يتلاءم مع المستوى المتقدم للعلاقات المتميزة بين المغرب والامارات



وعلى هامش هذه الزيارة، التقى عبد اللطيف حموشي بالدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول، وتناول معه قضايا التعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، الذي تعتبر المغرب فاعلا رئيسا فيه، كما استعرضا مختلف المخاطر والتهديدات الأمنية والسبل الكفيلة بمواجهتها من منظور جماعي من أجل عالم أكثر أمنا.