الأمم المتحدة تبدى قلقها لإغلاق إسرائيل مكتب قناة الجزيرة فى رام الله

نيويورك (أ ش أ)

أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن القلق البالغ بشأن إغلاق القوات الإسرائيلية لمكتب قناة الجزيرة الإخبارية فى رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال دوجاريك: "هذه ليست المرة الأولى التى تغلق فيها السلطات الإسرائيلية مكاتب للجزيرة وقد فعلوا ذلك في القدس أيضا مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار الصورة الأكبر بشأن الحد من التغطية الإعلامية لما يجري في المنطقة، بما في ذلك غزة".

وأكد دعم الأمم المتحدة القوى لحرية الصحافة، مشددا على الحاجة لعين وأذن الإعلام، وخاصة في مناطق الصراع، لمعرفة ما يحدث، قائلا "إذا غابت التغطية الإعلامية، فإن معاناة الناس تُنسى".

وكانت قوة مدججة بالسلاح من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر الأحد، مكتب قناة الجزيرة فى رام الله وأعلنت إغلاقه لمدة 45 يوما دون توضيح الأسباب.