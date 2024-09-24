الأردن يؤكد أهمية التكنولوجيا الحديثة لخدمة القوات المسلحة لمواجهة التهديدات الراهنة

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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي،أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة بكافة أنواعها خاصة مسارات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم الذاتي، فضلاً عن الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية لخدمة القوات المسلحة الأردنية في مواجهة التهديدات الراهنة.



وقال اللواء الحنيطي - خلال زيارته إلى كتيبة حرس الحدود(3) الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى- إن عملية التحديث والتطوير التي شملت هذه المسارات النوعية في القوات المسلحة تشكل حافزاً للبناء عليها مستقبلاً من خلال إعداد كوادر عسكرية متخصصة ومؤهلة، مشددا على ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته وبشكل يسهم في تعزيز أمنه واستقراره.



وأضاف إن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ، مستمرة بدعم وإسناد وحدات حرس الحدود عملياتياً ولوجستياً ، في أداء مهامها وواجباتها بكل كفاءة وفاعلية.



والتقى اللواء الحنيطي - بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية مرتبات الكتيبة- ونقل لهم تحيات واعتزاز القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، وولي العهد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش العربي في مختلف مواقعهم، وبالمعنويات العالية لدى مرتبات المنطقة الوسطى.