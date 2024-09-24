اعرف موعد تسكين الطلاب القدامى بالمدينة الجامعية بالإسكندرية حسب التقديرات

أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن موعد تقديم للطلاب القدامى حسب التقديرات الخاصة بالطلاب فى السنوات الدراسية الماضية وذلك يبدأ الأربعاء 25 سبتمبر، وينشر "اليوم السابع" موعد التسكين بالتفاصيل .
1. الأربعاء 2024/9/25 : طلاب قدامى جامعة/قدامى مدينة حاصلين على تقدير امتياز .
2. الخميس 2024/9/26 : طلاب قدامى جامعة/قدامى مدينة حاصلين على تقدير جيد جداً.
3. السبت 2024/9/28 : طلاب قدامى جامعة/قدامى مدينة حاصلين على تقدير جيد .
4. الثلاثاء 2024/10/1 : طلاب قدامى جامعة / منقطع أو مستجد مدينة حاصلين على تقدير إمتياز و الطلاب من القاطنين بالمحافظات النائية والذين لم يستوفوا شروط التقدير (عدا الراسب) .
كما اعلنت المدينة الجامعية بجامعة الإسكندرية ان المصروفات ستكون شاملة المصروفات الإدارية والملف ومصروفات أول إقامة سبتمبر وأكتوبر .
وستكون المصروفات كالآتى :
1- طالب له تأمين بالتغذية: 2850 جنيها.
2- طالب له تأمين بدون تغذية: 2250 جنيها.
3- طالب ليس له تأمين بالتغذية: 3250 جنيها.
4- طالب ليس له تأمين بدون تغذية: الطلاب القدامى الملتحقين بالبرامج والأقسام الخاصة عليهم مراجعة مسئولي المدينة التي كانوا مقيمين بها العام الماضي .
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