اجتماع لوزراء الخارجية العرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

بيشوى رمزى

انعقد الثلاثاء الاجتماع التشاوري السنوى لوزراء الخارجية العرب على هامش الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك برئاسة اليمن.

وتناول الاجتماع الحرب الوحشية التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة وكذلك الاعتداءات ضد لبنان.

وفي هذا السياق، أكد الاجتماع على التضامن مع لبنان حكومة وشعبا ضد التصعيد الإسرائيلي خصوصا منذ 22 سبتمبر الجارى والذي أدى إلى سقوط357 شهيدا و1250 جريحا في يوم واحد.

وأعرب المجتمعون عن الدعم الكامل للبنان في مواجهة هذا التصعيد محملا الاحتلال ما ينجم عنه من تداعيات خطيرة والتي قد تدفع نحو حرب إقليمية شاملة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأكد الوزراء على ضرورة التنسيق مع دول المجموعة الإسلامية خلال الايام المقبلة بغية تقديم رسالة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب الاسرائيلية الوحشية بشكل فورى



