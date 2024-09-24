اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 05:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة فلسطينى بالرصاص واعتقال سيدة خلال اقتحام الاحتلال لبلدة شرق قلقيلية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 04:05 م
إصابة فلسطينى بالرصاص واعتقال سيدة خلال اقتحام الاحتلال لبلدة شرق قلقيلية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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أصيب فلسطينى بالرصاص الحى، واعتقلت سيدة، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة عزون شرق قلقيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن الاحتلال اقتحم البلدة وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة الشاب "كاظم رضوان"، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 85 معتقلا.
 







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