إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية، بتكثيف حملات إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أى تعد جديد.

مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدى لأى شكل من التعديات.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعد على الأراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة، وحماية الرقعة الزراعية.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 35 حالة تعد مخالف للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.