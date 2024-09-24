اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 05:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 03:45 م
إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية، بتكثيف حملات إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أى تعد جديد.

مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدى لأى شكل من التعديات.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعد على الأراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة، وحماية الرقعة الزراعية.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 35 حالة تعد مخالف للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.







محافظة البحيرة

إزالة تعديات

حملات إزالة

مراكز البحيرة

املاك الدوله




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة