أخبار × 24 ساعة.. مصر تدين تصعيد إسرائيل الخطير في لبنان

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

محافظ الجيزة يعاين موقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامى: لا يوجد خسائر بالأرواح

وزير الخارجية يجتمع بنظيره العمانى.. ويبحثان دعم إحلال السلام بالشرق الأوسط

السيطرة على حريق بمدينة الإنتاج الإعلامى بعد 3 ساعات من عمليات الإخماد

الخارجية المصرية: استمرار الدعم العسكري المصري للصومال الشقيق

مصر تدين تصعيد إسرائيل الخطير بلبنان.. وتعرب عن تضامنها مع الشعب اللبنانى

منظمة الصحة العالمية: نجدد مطالبنا بإنهاء المعاناة والكارثة الإنسانية في غزة

الصحة العالمية: واحد من كل 7 مراهقين بالعالم يعانى من اضطرابات عقلية

إعلان التنسيق الثانى لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال بالجيزة على هذا الرابط

وزارة التعليم: الحد من كثافة الفصول بمدارس الإسكندرية وانتظام الدراسة.. صور

هيئة الدواء تعلن توفير كميات جديدة بالسوق .. تفاصيل

وزير التموين يوجه بتطوير مستوى الخدمات المقدمة لقاطني مدينة الشروق

القطار الكهربائي الخفيف يضيف لغة الإشارة لخدمة الركاب من الصم

حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 84 مليون خدمة مجانية خلال 53 يوما

شيخ الأزهر يقرر تعيين محمد الجندي أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية