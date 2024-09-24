اليوم السابع
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أبو الغيط يوقع مذكرة تفاهم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الرقمى بنيويورك

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 09:34 ص
أبو الغيط يوقع مذكرة تفاهم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الرقمى بنيويورك مذكرة التفاهم
بيشوى رمزى

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وقع أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ودينا اليحيا الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الرقمي على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي انه وخلال حفل التوقيع الذي تم تنظيمه في مقر بعثة الجامعة العربية بنيويورك، أكد أبو الغيط على اهتمام الجامعة العربية المتزايد في مجال التعاون والتحوّل الرقمي، متمنياً كل التوفيق في بلورة مذكرة التفاهم هذه بما يخدم مصالح المنظمتين والدول الأعضاء.

 







الجامعة العربية

منظمة التعاون الرقمي

التحول الرقمي

أحمد أبو الغيط




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