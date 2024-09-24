أبو الغيط يلتقى الممثل السامى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بنيويورك

بيشوى رمزى

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بميجيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط حذّر من أن التحديات المتنوعة التي يواجهها العالم اليوم، لاسيما استمرار الاجرام والقتل الاسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، دون أي احترام للقيم والمبادئ الانسانية والقوانين الدولية، أدى الى غياب الثقة والى عرقلة أي جهود تفضي لتعزيز ثقافة السلام والحوار.

وأضاف رشدي أن الطرفان أكدا على ضرورة التعاون في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الموحدة لتحالف الحضارات، والتي أعدتها الأمانة العامة وتم إقرارها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عام 2016.



