900 محضر لعدم حمل شهادات صحية وإعدام أغذية منتهية الصلاحية بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن مصطفي خليل، القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في جنوب سيناء، أنه قد نجح فريق إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية بالاشتراك مع مشرفي ومفتشي الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة بالمحافظة خلال أول 50 يوما من مبادرة 100 يوم صحة بالقيام بحملات تفتيش مكبرة على كافة أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمحافظة لضمان وصول غذاء صحي آمن لكافة المواطنين القائمين والقادمين إلى جنوب سيناء.

وأوضح أنه وصل عدد المنشآت التى تم المرور عليها إلى 905 منشآت وقد تم خلالها تحرير 689 محضر نظافة عامة وايضا تم تحرير 900 محضر لعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية بتلك المنشآت، كما تم تحرير عدد 26 محضر ضبط لأغذية ومشروبات بلغ وزنها 29878 لترا و1070 كيلو مواد غذائية تنوع سبب الضبط بين انتهاء صلاحيتها أو عدم استيفاءها اشتراطات السلامة او عدم تسجيل بياناتها بشكل صحيح وعدم معرفة مصدرها ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 1615 محضر.

كما تم إعدام 8374 كيلو اللحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية و3042 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وبها تغير عام بالخواص الطبيعية، كما تم التوصية بغلق عدد 4 منشآت لعدم مطابقتها للمواصفات ووجود خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم سحب عدد 119 عينة وارسالها للمعامل المركزية للتحليل لضمان مدي سلامتها للاستهلاك.

وعلى صعيد آخر أوضح أنه قد تم استخراج عدد 5000 شهادة صحية لمتداولي الأغذية بالمنشآت المختلفة وذلك من خلال مراكز فحص المشتغلين بالاغذية والمنتشرة بكافة المدن بالمحافظة.

وتستمر حملات المرور والتفتيش علي اماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين اليها.