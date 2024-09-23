وكيل وزارة التعليم بالفيوم تحيل 3 مدارس للتحقيق لعدم تواجد النوبتجية الليلة

الفيوم ـ رباب الجالي

قامت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمتابعة النوبتجية الليلية، بعدد من مدارس المحافظة ، بحضور أحمد سكران مدير إدارة أمن المديرية.

تفقدت وكيل الوزارة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية ومدرسة محمد صبرى البكباشى الإعدادية ومخازن المديرية بباغوص ومدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالفيوم ومدرسة النهضة الإعدادية الفيوم ومدرسة التربية الفكرية ومدرسة الشهيد اللواء أحمد ذكى لطيف الإعدادية ومدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات ومدرسة الفنية بنات بالحادقة ومدرسة مدينة فارس الإعدادية بنات ومدرسة النور للمكفوفين ومدرسة ملحقة فارس للتعليم الأساسى ومدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج.

وقررت وكيلة الوزارة إحالة عمال الخدمات الليلية بمدرسة الفنية بنات بالحادقة، ومدرسة مدينة فارس الإعدادية بنات، ومدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج، للتحقيق لعدم تواجد النوبتجية الليلة بالمدارس، خلال جولة الدكتورة أمانى وكيل الوزارة ليلا، وأكدت وكيل الوزارة، على ضرورة التواجد فى النوبتجية الليلية بالمدارس، والانضباط فى العمل.