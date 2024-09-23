وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع انظباط العملية التعليمية بالمدارس

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تابع عادل عبد الرحمن عتلم وكيل مديرية التعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين الموافق 23/9/2024 مدرسة بدر الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء، وحرص على حضور طابور الصباح والاستماع لفقرات الإذاعة المدرسية وتأدية تحية العلم، وذلك في إطار توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بهدف تحقيق عام دراسي جديد آمن ومنضبط ومنتظم .

أكد وكيل المديرية، أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة من خلال عدة توجيهات ، منها الالتزام بالزي المدرسي الموحد، لافتا أن الزى المدرسي يهدف إلى إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وضرورة الحفاظ على مستوى نظافة المدرسة والفصول الدراسية، وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي وتفعيل التسجيل الإلكتروني لحضور أبنائنا الطلاب، والالتزام بالإشراف اليومي والجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة المدرسية، والمشاركة الإيجابية في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "بداية".

وشدد على ضرورة الحضور وتسجيل الغياب، كما تفقد الفصول الدراسية حيث اجرى حوار مع الطلاب وتم التأكد من تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب، كان في استقبال وكيل المديرية، مدير المدرسة محمد الرشيدي ووكيل المدرسة شربات عباس.