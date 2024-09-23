وزير خارجية البحرين يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطينى

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أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، موقف مملكة البحرين الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الخاص بالوضع في قطاع غزة وحل الدولتين لتحقيق السلام العادل في المنطقة، الذي عقد اليوم (الأحد) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

ونوه وزير الخارجية البحريني، بالموقف العربي الثابت في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين "قمة البحرين"، المساند لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، التي تسعى إلى حفظ السلام والأمن الدوليين، وهي ذات الأهداف والمبادئ التي تتسق مع نهج المملكة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في العالم، والحفاظ على العلاقات الودية والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب.

وأضاف الزياني أنه ينبغي أن تركز اللجنة في اتصالاتها المقبلة على مخرجات قمة البحرين والمبادرات التي تبنتها القمة، لأنها تمثل الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتلامس حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.