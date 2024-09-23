اليوم السابع
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وزير الأوقاف يهنئ مفتي روسيا بإعادة انتخابه رئيسًا للإدارة الدينية لـ5 سنوات

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 09:10 ص
وزير الأوقاف يهنئ مفتي روسيا بإعادة انتخابه رئيسًا للإدارة الدينية لـ5 سنوات الشيخ راوي عين الدين مفتي دولة روسيا
كتب لؤى على

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هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشيخ راوي عين الدين مفتي دولة روسيا على تجديد الثقة في فيه لشغل منصب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا وذلك لخمس سنوات جديدة،  متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

يذكر أن الشيخ راوي عين الدين مفتي روسيا ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا نال جائزة الشخصية القرآنية لعام 2024م.

وتم انتخاب الشيخ راوي عين الدين لشغل منصب المفتي عام 1994م وكذلك كرئيس للإدارة الدينية للمسلمين في المنطقة الأوروبية الوسطى، والتي تحولت في عام 1998م إلى الإدارة الدينية لمسلمي الجزء الأوروبي من روسيا، وفي عام 2014، أصدرت وزارة العدل الروسية شهادة تسجيل للإدارة الدينية لمسلمي روسيا.


 







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