وزيرة التنمية المحلية تلتقى بنقيب أطباء أسنان القاهرة

كتب على عبد الرحمن

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بنقيب أطباء أسنان القاهرة خلال زيارته للوزارة، مشيرة إلى أهمية القطاع الطبى بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظات فى إطار المبادرات التى تطلقها الدولة المصرية على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، تقدم الدكتور وليد حسن بخالص التهنئة للدكتورة منال عوض على اختيارها وزيرة للتنمية المحلية ونيل ثقة القيادة السياسية فى الحكومة الجديدة، وأعرب نقيب أطباء أسنان القاهرة عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للدكتورة منال عوض خلال توليها المسئولية فى خدمة جميع أبناء المحافظات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك بين المحافظات والنقابة والتى سيتم التنسيق فيها مع الوزارة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى استعراض موقف عيادات الأسنان فى الأحياء والمراكز والمدن لتقنين أوضاعها وفقاً للقوانين التى صدرت مؤخراً فى الدولة المصرية والخاصة وعلى رأسها قانون التصالح على مخالفات البناء والذى يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التى غيرت الاستخدام والتأكيد على أهمية دور النقابة فى التوعية وحث الأطباء على الاستفادة من تلك القوانين بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بتلك بالعيادات.