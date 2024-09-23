وزيرا الخارجية والتخطيط يثمنان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى

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ثمن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر ومجموعة البنك الدولى، ودعم البنك للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الشامل، خاصة فى تلك المرحلة المهمة من مسيرة التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي مع مدير عام العمليات بالبنك الدولي أنا بيردي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأشار عبد العاطي والمشاط إلى تصاعد وتيرة الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية بشكل غير مسبوق وما تلقيه من أعباء على مسار التنمية في مصر، وأكدا ضرورة مواصلة التعاون المكثف بين مصر والبنك الدولي بهدف دعم الجهود الوطنية الحثيثة لمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي والتحول الشامل بما يضع مصر على مسار مستدام من النمو الشامل.

وتم خلال اللقاء تناول دور البنك الدولي في تمويل المشروعات المائية العابرة للحدود، حيث رحب الوزير عبد العاطي بتعزيز التعاون مع البنك في المشروعات التنموية بدول حوض النيل وفق قواعد وآليات عمل البنك الدولي التي تتسق مع القانون الدولي.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى التقارير التي يعدها البنك الدولي حول الوضع في غزة، وقدم الدكتور بدر عبد العاطي شرحاً لجهود مصر الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، مؤكداً ضرورة عدم اتساع نطاق الصراع بما يجنب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من المواجهات والعنف.