وزارة الداخلية: لا إصابات فى حريق الحى الشعبى بمدينة الإنتاج الإعلامى

كتب محمود عبد الراضي

أفادت وزارة الداخلية انه فى إطار نشوب حريق بمدينة الإنتاج الإعلامى بالجيزة، فقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤال مشرف مناطق التصوير وفرد أمن بالمدينة أفادا بمشاهدتهما بانبعاث أدخنة من أحد الأسلاك الكربائية بأرضية سطح منزل بمنطقة التصوير الخارجى "منطقة مقام عليها نموذج ديكور للحى الشعبى" وامتدت النيران لباقى أجزاء الديكور المجاورة بمنطقة التصوير، ونتج عن ذلك احتراق الديكور محل البلاغ وبسؤال مسئول مناطق التصوير الخارجى أيد ما جاء بأقوالهما.