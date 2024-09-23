وزارة الاتصالات اللبنانية توضح الحقائق بشأن رسائل تلقاها اللبنانيون اليوم

إيمان حنا

أصدرت وزارة الاتصالات اللبنانية بيانا توضيحيا بشأن الرسائل التى تلقاها اللبنانيون اليوم الاثنين، حيث أكد وزير الاتصالات جوني القرم ألا خرق لشبكة الاتصالات الرسمية من قبل الجانب الإسرائيلي، وأن الرسائل التي تلقّاها لبنانيون في مناطق عدة اليوم ما هي إلا عمليات تمويه واحتيال تتم من قبل تطبيقات إلكترونية ولا تحتاج لتقنيات عالية لاختراق الشبكة.

وأكد الوزير أن وزارة الاتصالات تعمل على معالجة الامر وذلك من خلال الانتقال من استخدام نظام الـIP ims الذي يعمل به حالياً الى نظام الـTDM، ويعتبر هذا النظام أقل عرضة للخرق ويمكن ضبطه بطريقة أفضل.

كما أكد أن الوزارة قامت بضبط الشبكة الثابتة، علما أن نظام الاتصالات في لبنان يمنع اصلا تلقي اي اتصالات مصدرها اسرائيل، والرمز الاسرائيلي ممنوع على الشبكة اللبنانية.

وكان مكتب وزير الإعلام اللبنانى زياد مكارى قد تلقى رسالة تهديد إسرائيلية، ضمن الرسائل التى وجهها الجيش للبنانيين فى إطار الحرب النفسية.

وصدر عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بلبنان زياد المكاري بيانا جاء: "في إطار الحرب النفسية التهويلية التي يعتمدها العدو الإسرائيلي، تلقى عدد كبير من المواطنين في بيروت والمناطق رسائل هاتفية عشوائية موحدة عبر الشبكة الأرضية، تدعو المجيب الى إخلاء مكان وجوده.



