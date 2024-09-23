نشاط وحيوية فى طابور الصباح بمدارس كفر الشيخ وشرح مبادرة بداية.. فيديو وصور

كفر الشيخ - محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" بث مباشر.. نشاط وحيوية فى طابور الصباح بمدرسة على عبد الشكور للتعليم الأساسى بكفر الشيخ"، بأداء العديد من التمارين الرياضية، وتحية العلم، وتناولت الإذاعة المدرسية مبادرة بداية، بشرح أهدافها، والجهات المشاركة فيها من القطاعات المتعددة، وما تقدمه المبادرة من خدمات متعددة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور خالد عباس، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وعبير يوسف إبراهيم، مدير التعليم الإبتدائي، و أمينة محمد شرابي، وكيل المدرسة، ولفيف من قيادات التعليم والعاملين بالمدرسة



واستقبلت 2374 مدرسة الطلاب بالصفوف الأولى والثانية والثالثة من كل مرحلة تعليمية، فى أول يوم دراسى تشهده كافة المدارس، بـ 13 إدارة تعليمية، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل الوزارة، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية.



اطفال التعليم الابتدائي



الإذاعة المدرسية وتناول مبادرة بداية



تحية العلم بالمدرسة



تناول مبادرة بداية في الطابور



طابور الصباح بمدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي