نائب محافظ القليوبية تقود حملة إزالة إشغالات في شارع الرشاح بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، حملة إزالة إشغالات مكبرة بشارع الرشاح بحى شرق شبرا الخيمة، وذلك بالتنسيق وبحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمشرف على حى شرق شبرا، واللواء محمد عبد الهادى مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، ومحمد على عبد المقصود نائب رئيس الحى، والمقدم أحمد العربي مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم حسام العشيري مدير إدارة المرافق بالقليوبية، ومديرى الإشغالات والنظافة بحى شرق، وذلك بناء على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تم خلال الحملة إزالة 12 باكية من الطوب والحديد والخشب بسوق مسطرد على مساحة 500 متر تقريبا، وذلك وفي إطار التصدي لظاهرة الإشغالات بكافة أنواعها واستعادة المظهر الحضاري للمدن.

تأتي الحملة في إطار فتح الطرق المغلقة للمواطنين وتمهيد الطريق لهم، حيث تم رفع الإشغالات من خلال توفير 11 سيارة مخلفات و2 لودر، وأسفرت الحملة عن رفع 310 طن مخلفات وتحرير محاضر مخالفة، حيث تم إزالة 35 إزالة فورية وإزالة 17 تندة، و35 بائع، و10 حالات غرزة شاى غير مرخصة، و15 إشغال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.