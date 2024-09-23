ميناء الإسكندرية يستقبل باخرة سياحية على متنها جنسيات متعددة

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية باخرة سياحية على متنها سائحين من جنسيات متعددة قادمة من قبرص وذلك وفقا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد - محافظ الإسكندرية، ودعمه الكامل للحركة السياحية بالإسكندرية، وفى إطار التعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش - رئيس مجلس الإدارة، وتم التنسيق بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة الدكتورة إيمان شرف - مدير عام الهيئة والإدارة العامة لحركة الركاب بميناء الإسكندرية.

ووصلت الباخرة السياحية "Spirit of Discovery” التابعة لشركة SAGA الجنسية لندن، توكيل ملاحي رابسودي وتوكيل سياحي سيلڤيا تورز، القادمة من بافوس بقبرص وتقل على متنها سائحين من جنسيات متعددة بالإضافة الى طاقم السفينة ،خلال مراسم الإستقبال تم تقديم عروض فنية لفرقة النوبة بقيادة الفنان طارق جمعة وفقرات غنائية للفنانة نادين علام والفنان شريف ابراهيم ،و التى نالت اعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى،ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة اخرى لإستكمال مسار رحلة الباخرة المتجهه الى بيريوس باليونان.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول افواج السائحين و خروجهم من الإسكندرية بيسر وآمان ، كما أكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وكان في إستقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت-نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل ، و عبد الوهاب محمد-مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية و أمل العرجاوي-مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية ، و الربان محمد صفوت-رئيس الإدارة المركزية للحركة ،والعميد بحري محمد نمر-مدير عام حركة الركاب ،و حسام غريب-مدير إدارة الإستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية واحمد رسلان مسؤول العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة،و محمد فخري منسق العروض الفنية.