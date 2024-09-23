موعد أداء الخدمة العامة لخريجى الجامعات والمعاهد العليا.. التفاصيل

كتب ـ مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اعتبارا من شهر أكتوبر 2024 بتكليف الدفعة الجديدة من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية للخدمة العامة لمدة عام، حيث سيتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية "إعفاء نهائي" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024.

وتشمل مجالات التكليف المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروطية الصحية ولا أمية مع تكافل ومؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار والنيابة العامة ووزارة الثقافة ووزارة الزراعة والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.