مواجهة مراكز الدروس الخصوصية غير القانونية تبدأ بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت لجنة حصر مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية غير القانونية أعمالها في العريش بالكشف عن عدد منها وإغلاقها.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، أنه بدأت لجنة حصر مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية غير القانونية بمدينة العريش أعمالها يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، بناءً على توجيهات محافظ شمال سيناء، وذلك بهدف رصد وإغلاق تلك المراكز غير القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

تشكلت اللجنة برئاسة اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مجلس مدينة العريش، وضمّت أعضاء من سكرتارية مجلس المدينة، ممثلين عن قسم شرطة ثان العريش، مدير الإدارة التعليمية، إدارة المتابعة بمجلس المدينة، وإدارة التراخيص التجارية، بالإضافة إلى قسم الإشغالات والكهرباء.

وقامت اللجنة بجولات مكثفة على مراكز الدروس الخصوصية والسناتر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المراكز المخالفة، حيث تم إغلاق بعضها باستخدام الشمع الأحمر من قِبل السلطات المختصة.

تهدف هذه الحملة إلى تنظيم العملية التعليمية في المدينة وضمان الالتزام بالقوانين، كما تأتي في إطار سعي المحافظة إلى التصدي للأنشطة التعليمية غير القانونية.



حملات على مراكز الدروس الخصوصية