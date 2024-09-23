مصرع عامل حاول القفز من أعلى الطريق الدائرى لمطلع الأتوستراد بالبساتين

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص بعدما قفز من أعلى الطريق الدائرى بمنطقة البساتين وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات في البساتين باستقبال عامل 43 سنة ومقيم دائرة القسم، توفي متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم أثر ادعاء سقوطه من علو من أعلي الطريق الدائري علي طريق الأتوستراد اتجاه المنيب.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أنه حال سير المتوفي بالمنطقة الفاصلة بين مطلع الأتوستراد والطريق الدائري حاول القفز من الطريق الدائري إلي طريق الأوتوستراد، إلا أنه اختل توازنه وسقط علي المُسطح من ارتفاع 10 أمتار بمحل البلاغ نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته.