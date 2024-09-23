اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع عامل حاول القفز من أعلى الطريق الدائرى لمطلع الأتوستراد بالبساتين

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 05:49 م
مصرع عامل حاول القفز من أعلى الطريق الدائرى لمطلع الأتوستراد بالبساتين جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص بعدما قفز من أعلى الطريق الدائرى بمنطقة البساتين وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات في البساتين باستقبال عامل 43 سنة ومقيم دائرة القسم، توفي متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم  أثر ادعاء سقوطه من علو من أعلي الطريق الدائري علي طريق الأتوستراد اتجاه المنيب.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أنه حال سير المتوفي بالمنطقة الفاصلة بين مطلع الأتوستراد والطريق الدائري حاول القفز من الطريق الدائري إلي طريق الأوتوستراد، إلا أنه اختل توازنه وسقط علي المُسطح من ارتفاع 10 أمتار بمحل البلاغ نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته.

 







امن القاهرة

البساتين

اخبار الحوادث

مطلع الأوتوستراد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة