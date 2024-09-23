مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية-صبرى غانم

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعة أمام الاستثمار على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة على طريق الإسماعيلية مصر الصحراوى دائرة مركز أبوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع سامى محمد خضير 52 عاما مقيم شمال سيناء.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثمان.

