مصرع شاب عقب إصابته بطلق نارى بسبب خلافات فى البلينا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط المتهمين في واقعة إطلاق نار بمركز البلينا، والتي أسفرت عن وفاة شاب متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس، تم التحفظ على المتهمين في الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم، تم تعين الخدمات الأمنية بمكان الواقعة.

وتلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغاً من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة شاب بطلق نارى، وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب الإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول علي ا ع م، 19 سنة، حاصل على دبلوم، إلى مستشفى البلينا المركزي مصاباً بطلق ناري في الرأس، وتوفي عقب وصوله.

وبسؤال والد المجنى عليه المدعو أحمد ع م م، 51 سنة، أتهم كل من عبد النبي م ع م، 42 سنة، عامل، ووالده، محمود م ع م، 69 سنة، مزارع، ونجل عمومتهما، محمود م ا ز، 25 سنة، عامل بارتكاب الواقعة.

المتهمون مقيمون بذات الناحية، واتُهموا بالتعدي على المجنى عليه وإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزة الأول، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات سابقة على مروي مجرى مائي أمام منازلهم الخلافات السابقة كانت قد تسببت في مقتل الأمير م ا ع، 35 سنة، واتُهم في مقتله ميسرة ع م م، 61 سنة، مزارع.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لنفس الخلافات السابقة. تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.