مصرع سائق فى حادث تصادم مروع بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى سائق شاب مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الإقليمي اتجاه بنها أمام قرية تل روزن بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "محمود أشرف" 35 عاما، مقيم بناحية المطرية بمحافظة القاهرة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الإقليمي اتجاه بنها امام قرية تل روزن بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.