مسجل خطر يعترف بسرقة شخص بالإكراه في السيدة زينب.. حاول يقاومني ضربته

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شخص تعرض للسرقة بالإكراه في منطقة السيدة زينب، وذكر أنه فوجئ بتعرضه للتهديد بسلاح أبيض، من جانب مسجل خطر، وعندما حاول الدفاع عن نفسه، اعتدى عليه المتهم بالضرب، وتسبب في إصابته، واستولى على هاتفه المحمول.

بمواجهة المتهم عقب القبض عليه، اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن الهاتف المستولى عليه، كما أرشد عن السلاح الأبيض، وذكر أنه حاول سرقة المجني عليه، وعندما حاول مقاومته، اعتدى عليه، مما أدى لإصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن مسجل خطر، سرق هاتف محمول من المجني عليه، بعد تهديده باستخدام سلاح أبيض "تم ضبطه"، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته،وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

