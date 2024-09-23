اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسؤول لبناني: 14 شركة طيران علقت رحلاتها إلى بيروت حتى أكتوبر المقبل

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 05:31 م
مسؤول لبناني: 14 شركة طيران علقت رحلاتها إلى بيروت حتى أكتوبر المقبل مطار بيروت
أ ش أ

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قال رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود "إن نحو 14 شركة طيران علقت رحلاتها إلى البلاد حتى أكتوبر المقبل، أما باقي الشركات فتتخذ قرارها بالقدوم إلى لبنان أو عدمه يوميا وفقا للظروف".


وأشار عبود - في بيان، اليوم الاثنين، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إلى تراجع كبير في حركة مطار "رفيق الحريري الدولي- بيروت" بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، وذلك بسبب التطورات الأمنية على الساحة اللبنانية.


وأضاف: أن "الطيران عبر مطار بيروت يسير كل يوم بيومه، وذلك بحسب التطورات والمعلومات الأمنية التي على أساسها يتم تعليق الرحلات أو تسييرها".







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