اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: نقل الباعة الجائلين من شارعى بورسعيد والنقراشى للسوق الجديد

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 11:41 ص
محافظ كفر الشيخ: نقل الباعة الجائلين من شارعى بورسعيد والنقراشى للسوق الجديد شارع بور سعيد بغرب مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد شارع بور سعيد بغرب مدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات، التي تعوق سير المواطنين، مما يؤدي إلى زحام شديد، فوجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات،  لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أنه يتم نقل الباعة الجائلين من شارعي بورسعيد والنقراشي وتسكينهم فى السوق الحضري الجديد بوسط مدينة كفرالشيخ، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري، وإعادة تنظيم الشوارع الحيوية بالمحافظة، وتحقيق السيولة والحركة المرورية، وتسهيل مرور المواطنين.

وتم نقل تسكين عدد 47 بائع من الباعة الجائلين، منهم 23 بائع خضروات وفاكهة، و19 بائع خردوات، و5 بائع أسماك، وتم إزالة جميع العشوائيات، والتعديات، والاشغالات، وتم التنبيه على أصحاب المحلات بعدم التعدي على الشارع العام الذي هو حق للمارة من المواطنين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بالحفاظ على نظافة الأسواق الحضرية، واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفرالشيخ إلى الأسواق المطورة، مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، ومواجهة الإشغالات، والأسواق العشوائية لتحقيق الانضباط المروري، وتوفير فرص العمل، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن المحافظة، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وتعزز المظهر الحضاري لأبناء المحافظة.

إزالة التعديات
إزالة التعديات

 

الشارع عقب إزالة التعديات
الشارع عقب إزالة التعديات

 

 

جانب من شوارع كفر الشيخ
جانب من شوارع كفر الشيخ

 

 

شارع بور سعيد عقب إوالة التعديات
شارع بور سعيد عقب إوالة التعديات

 

 

شارع بورسعيد عقب إزالة الباعة الجائلين
شارع بورسعيد عقب إزالة الباعة الجائلين

 


 

 







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