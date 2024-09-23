محافظ شمال سيناء يتفقد عددا من مدارس الشيخ زويد والحسنة.. تفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

أجرى اللواء الدكتور خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية لمتابعة استعدادات بدء العام الدراسى الجديد في عدد من مدارس الشيخ زويد والحسنة، وذلك برفقة اللواء يسري عبد الله، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون هيئة الأبنية التعليمية.

شملت الجولة زيارة مدارس في إدارتي الشيخ زويد والحسنة، حيث اطمأن المحافظ على سير العملية التعليمية والاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب.

خلال جولته، زار المحافظ مدرسة الفارابي الثانوية المشتركة في قرية الجورة التابعة لإدارة الشيخ زويد التعليمية.

وأعرب عن تقديره لجهود المدرسة في التحضير الجيد لاستقبال الطلاب، مؤكداً على أهمية توفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب والمعلمين على حد سواء. وفي لفتة تهدف إلى تحفيز الطلاب، قام المحافظ بتوزيع العصائر والبسكويت عليهم.

كما زار اللواء خالد مجاور مدرستي الحسنة الإعدادية بنات ومدرسة الشهيد أحمد كمال الابتدائية، حيث أشار إلى أهمية تلك المدارس في دعم التعليم في المناطق الريفية والبعيدة. وأشاد بالجهود المبذولة لتحسين مستوى التعليم في تلك المدارس.

أكد المحافظ على انتظام الدراسة في جميع مدارس محافظة شمال سيناء التي يبلغ عددها 624 مدرسة، ويقيد بها 123,319 طالبًا وطالبة.

كما أوضح أن المدارس تعمل بكامل طاقتها التدريسية، حيث يشرف على التعليم نحو 9000 معلم ومعلمة من مختلف التخصصات والمواد الدراسية.

وأشار المحافظ إلى أن جميع المدارس تم تجهيزها بشكل كامل بجميع المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية، بما في ذلك الأثاث المدرسي والكتب الدراسية وأعضاء هيئة التدريس المؤهلين.

وأضاف أن المحافظة قامت بإجراء صيانة بسيطة لبعض المدارس لضمان جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

من جانبه، أكد اللواء يسري عبد الله، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون هيئة الأبنية التعليمية، أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير البنية التحتية للمدارس في شمال سيناء.

وأوضح أن مطالب المحافظة تعد أولوية أولى بالنسبة للهيئة، مشيراً إلى أن هناك خططاً مستمرة لدعم التعليم وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في تحسين جودة التعليم في المحافظة.

وأشار اللواء يسري عبد الله إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تعمل بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء لضمان توفير كل ما يلزم للعملية التعليمية، من تجهيزات وأدوات تعليمية، بما يخدم الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وأضاف أن الهيئة ستواصل دعمها لجهود المحافظة لضمان أن تكون جميع المدارس قادرة على تقديم تعليم عالي الجودة في بيئة آمنة ومريحة.