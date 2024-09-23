محافظ شمال سيناء يتفقد المدرسة اليابانية بالعريش ويشيد بالمنظومة التعليمية

العريش - محمد حسين

قام اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية للمدرسة اليابانية بمدينة العريش، حيث اطلع على مختلف مرافق المدرسة التي تعد أحد الصروح التعليمية الهامة في المحافظة.

شملت الجولة تفقد أرض الطابور، الملعب، غرفة الموسيقى، وغرف الأنشطة والمهارات الحياتية.

وزار المحافظ حوض الرمل المخصص لتعليم الطلاب التشكيل اليدوي، وتفقد الفصول الدراسية والمكتبة، مؤكدًا على أهمية تلك المنشآت في تعزيز العملية التعليمية وتطوير مهارات الطلاب.

وفي تصريحاته خلال الجولة، أكد اللواء مجاور أن المدرسة اليابانية بالعريش تمثل نموذجًا متميزًا للتعليم في المحافظة، وأن شمال سيناء تتميز بتنوع أنواع التعليم في مختلف المراحل الدراسية.

وأضاف أن هذا يعكس مدى اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية من حيث المنشآت، الطلاب، والمعلمين. وأشار المحافظ إلى أن التعليم له دور أساسي في دعم الاقتصاد من خلال المساهمة في عمليات التنمية وتخريج طلاب متميزين يلتحقون بسوق العمل، مما يعزز من قدرات المحافظة على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها محافظ شمال سيناء لتفقد سير العملية التعليمية في مختلف مدن المحافظة، والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.