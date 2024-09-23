محافظ سوهاج يتابع سير العمل بملف التصالح على المخالفات بالمراكز التكنولوجية

سوهاج عمرو خلف

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين؛ لمتابعة انتظام سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي، في ظل اهتمام القيادة السياسية، وحرص الدولة على انهاء هذا الملف، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة.

تضمنت جولة المحافظ تفقد المراكز التكنولوجية بـ "حي شرق سوهاج، ومركز ومدينة سوهاج، ومركز ومدينة أخميم"، وقد تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، وموقف الطلبات المقدمة، و آليات التواصل مع المواطنين، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات تيسيرا عليهم، وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

كما تابع " سراج " أعمال لجان البت، مشددا على سرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، وضرورة المتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والعمل على تذليل أية معوقات، موجها باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية لاستقبال المواطنين بالفترة المسائية.

