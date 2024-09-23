محافظ القليوبية يكرم اللواء عبد الحميد الهجان تقديرا لجهوده المتميزة

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية السابق، بديوان عام المحافظة، في مشهد يعكس روح التعاون والتقدير بين القيادات، حيث جاء هذا الاستقبال في إطار تكريم اللواء الهجان على جهوده المخلصة خلال فترة توليه منصب المحافظ، والتي شهدت تطورات كبيرة في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال تطوير البنية التحتية وخدمة المواطنين.

وحضر التكريم جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث عبر المهندس أيمن عطية عن بالغ تقديره للواء الهجان، مشيدًا بجهوده المبذولة في تطوير المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "عطية"، أهمية الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها اللواء الهجان خلال فترة توليه المنصب، مؤكدًا استمرارية مسيرة التنمية والتنفيذ التي بدأها سلفه.

من جانبه، أعرب اللواء عبد الحميد الهجان، عن شكره وتقديره للمحافظ الجديد على هذا التكريم، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر لما تم إنجازه خلال فترة توليه المسؤولية.

وأعرب "الهجان"، عن تمنياته بالتوفيق للمحافظ الجديد في مهمته، مؤكدًا استعداده لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة.